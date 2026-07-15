Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

Минтранс РФ ответил на запрос АТОР по условиям на ж/д станции Керчь-Южная

Минтранс РФ ответил на запрос АТОР по условиям на ж/д станции Керчь-Южная

Министерство транспорта Российской Федерации предоставило официальный ответ Ассоциации туроператоров России (АТОР) на письменный запрос, касающийся вывоз туристов с территории Республики Крым и организации условий для пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии