Минтранс РФ ответил на запрос АТОР по условиям на ж/д станции Керчь-Южная

Министерство транспорта Российской Федерации предоставило официальный ответ Ассоциации туроператоров России (АТОР) на письменный запрос, касающийся вывоз туристов с территории Республики Крым и организации условий для пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная.
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