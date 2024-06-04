Милли Бобби Браун наслаждается отдыхом с мужем

Звезда «Очень странных дел» тайно вышла замуж, но поделилась снимками с медового месяца фото: @jakebongiovi20-летняя актриса Милли Бобби Браун и 22-летний манекенщик (и по совместительству сын рок-звезды Бон Джови) Джейк Бонджови тайно поженились в мае и теперь наслаждаются новым статусом.