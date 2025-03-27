Тазовский район закупит комбикорм для оленеводческих хозяйств

Резкие перепады температуры в Тазовском районе привели к образованию ледяной корки в тундре. Комиссия с участием специалистов администрации и ветеринарной службы вылетела в труднодоступные территории, чтобы оценить ситуацию, сообщили в официальном канале главы района Виктора Югая.
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