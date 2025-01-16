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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» планируют подписать центрового Трея Джемисона и отчислить Куинси Оливари

Клуб подпишет с центровым (25 лет, 208 см) двустороннее соглашение. Джемисон был отчислен из «Нового Орлеана» в январе.

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