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Татар-информ

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На официальном сайте XI Форума национальных СМИ открылась регистрация

На официальном сайте XI Форума национальных СМИ открылась регистрация

На официальном сайте XI Форума национальных СМИ открылась регистрация участников. На сайте собрали основную информацию о предстоящем мероприятии: программу, сведения о приглашенных экспертах и участниках, а также форму для регистрации.

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