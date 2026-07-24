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China Rushes to Secure Russian Oil as Middle East Supply Risks Escalate

Chinese refiners have bought up all crude oil cargoes set to load from Russia’s Far East port of Kozmino in August weeks earlier than usual, traders with knowledge of the market told Bloomberg on Friday, as risks to Middle Eastern supply spiked this week with attacks on tankers in the Red Sea.

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