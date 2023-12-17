Экипаж МКС из космоса поздравил стратегических ракетчиков с профессиональным праздником – Днем РВСН

Российские космонавты отправили поздравительное видеообращение воинам-ракетчикам, ученым и конструкторам, специалистам оборонно-промышленного комплекса, гражданскому персоналу и ветеранам ракетных войск: .
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