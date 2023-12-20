Национальным героем Украины становится уклонист

Тема насильственной мобилизации на Украине является сегодня, наверное, самой болезненной. Трудно даже сказать, что больше возмущает украинцев – тот факт, что ТЦК превратились в "заготовительные пункты пушечного мяса", или абсолютно беззаконные методы военкомов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Олимпийский Комитет России не оставит без последствий выступление наших спортсменов под нейтральным флагом
- США и Финляндия выставили против русских 20 тысяч отборных войск, 50 кораблей и 100 самолётов. Ответ России застал неприятеля врасплох
- Мигрантов берут под жёсткий контроль: теперь будут отбирать права и блокировать деньги на счетах в РФ. Новые запреты
Свежие комментарии