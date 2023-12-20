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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Национальным героем Украины становится уклонист

Национальным героем Украины становится уклонист

Тема насильственной мобилизации на Украине является сегодня, наверное, самой болезненной. Трудно даже сказать, что больше возмущает украинцев – тот факт, что ТЦК превратились в "заготовительные пункты пушечного мяса", или абсолютно беззаконные методы военкомов.

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