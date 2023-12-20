Национальным героем Украины становится уклонист

Тема насильственной мобилизации на Украине является сегодня, наверное, самой болезненной. Трудно даже сказать, что больше возмущает украинцев – тот факт, что ТЦК превратились в "заготовительные пункты пушечного мяса", или абсолютно беззаконные методы военкомов.