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Мировое обозрение

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ВСУ начали минировать пленных российских военных для диверсий

ВСУ начали минировать пленных российских военных для диверсий

Главное в тезисах: Тезис 1: Украинские военные начали возвращать пленных российских бойцов на позиции ВС РФ с закреплёнными на телах минами и рюкзаками с тротилом — первый такой случай зафиксирован в конце лета.

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