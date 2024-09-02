Важно! В Новороссийске пройдут учения с практическими стрельбами

В ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов, включая практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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