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В Госдуме рассказали, будут ли запрещать iPhone в России

В Госдуме рассказали, будут ли запрещать iPhone в России

В первом чтении принят законопроект о запрете дискриминации российских разработчиков приложений Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запрещает иностранным компаниям дискриминацию российских разработчиков приложений и их пользователей, сообщил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

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