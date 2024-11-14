В Госдуме рассказали, будут ли запрещать iPhone в России

В первом чтении принят законопроект о запрете дискриминации российских разработчиков приложений Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запрещает иностранным компаниям дискриминацию российских разработчиков приложений и их пользователей, сообщил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале.