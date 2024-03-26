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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам предложили добровольно снизить потребление электричества

Россиянам предложили добровольно снизить потребление электричества

При этом Минэнерго перейдет на тариф, который на 34% выше Минэнерго планирует предложить россиянам снизить потребление электричества, отключая различные приборы, но при этом придется перейти на коммерческий тариф, который выше на 34%.

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