Россиянам предложили добровольно снизить потребление электричества

При этом Минэнерго перейдет на тариф, который на 34% выше Минэнерго планирует предложить россиянам снизить потребление электричества, отключая различные приборы, но при этом придется перейти на коммерческий тариф, который выше на 34%.
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