Popcaketv

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Назвал имя! Андрей Разин объявил, кто виноват в смерти Юры Шатунова

Назвал имя! Андрей Разин объявил, кто виноват в смерти Юры Шатунова

Андрей Разин оказался тем человеком, которого сейчас обвиняют в смерти Юры Шатунова. Люди говорят о том, что именно он довел бывшего подопечного до инфаркта постоянными судами за композиции группы «Ласковый май».

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