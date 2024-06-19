Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций стран закончились

18 июня начался двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею — первый за 24 года. Пред приездом российского лидера улицы Пхеньяна украсили флагами РФ, баннерами и плакатами с портретами политика и главы КНДР, транспарантами со словами приветствия на русском и корейском языках.
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