Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций стран закончились

18 июня начался двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею — первый за 24 года. Пред приездом российского лидера улицы Пхеньяна украсили флагами РФ, баннерами и плакатами с портретами политика и главы КНДР, транспарантами со словами приветствия на русском и корейском языках.