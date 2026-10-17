Виной тому — новый налог для "сверхбогатых". Некоторые из богатейших граждан Китая начали сворачивать офшорные трасты (когда владелец капитала передает активы доверенному управляющему в другой стране, чтобы тот управлял ими в его интересах), продавать акции и даже менять гражданство.
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