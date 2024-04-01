У челябинского экс-губернатора Юревича арестовали активы на 100 трлн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля, ФедералПресс. По иску Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и других компаний у семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и у родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова арестовали активы на 100 триллионов рублей.