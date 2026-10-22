Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, 21 октября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин фактически вынудил США активизировать диалог, заявила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова, комментируя итоги встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
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