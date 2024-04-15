Apple опустилась на второе место в рейтинге производителей смартфонов

Компания Samsung в первом квартале поставила больше 60 млн смартфонов.<strong>Поставки смартфонов американской компании Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года, сообщает исследовательская компания IDC.
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