Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба “Сбербанка”. “По итогам первого полугодия 2024 года средняя зарплата в России составила 82 тысячи рублей, впервые превысив отметку 80 тысяч.
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