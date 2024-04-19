Как изменились 15 пар из фильмов и сериалов, за чьими романами мы следили затаив дыхание

Время не стоит на месте и оставляет морщинки на лицах наших любимых актеров. А ведь в детстве и юности многие из нас обожали смотреть романтические фильмы с их участием и представлять, что бы мы делали на месте главных героев.
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