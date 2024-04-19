НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

6 самых красивых станций метро в странах бывшего СССР, кроме России

6 самых красивых станций метро в странах бывшего СССР, кроме России

Считается, что самое красивое метро в мире построено в бывшем Советском Союзе. И это, конечно, правда, ведь богато отделанные подземные дворцы в стиле сталинского ампира с кучей декора в центре Москвы и Санкт-Петербурга неизменно восторгают туристов из западных стран, привыкших к минимализму и лаконичности в дизайне собственных метрополитенов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх