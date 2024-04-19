6 самых красивых станций метро в странах бывшего СССР, кроме России

Считается, что самое красивое метро в мире построено в бывшем Советском Союзе. И это, конечно, правда, ведь богато отделанные подземные дворцы в стиле сталинского ампира с кучей декора в центре Москвы и Санкт-Петербурга неизменно восторгают туристов из западных стран, привыкших к минимализму и лаконичности в дизайне собственных метрополитенов.