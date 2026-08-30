Телескоп «Роман» отправился к точке Лагранжа

Американский космический телескоп Nancy Grace Roman после вывода на орбиту ракетой Falcon Heavy начал автономный полёт к точке Лагранжа, расположенной примерно в 1,5 млн км от Земли.
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