На ВЭФ можно отправить открытки по проекту "Байкальская почта"

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Гости Восточного экономического форума (ВЭФ) в павильоне Республики Бурятия на выставке "Улица Дальнего Востока" могут отправить открытки, дополнив их штампами с благопожеланиями.
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