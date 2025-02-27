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Карин Жан-Пьер: жизнь без новостей и работа за пределами Белого дома

Карин Жан-Пьер: жизнь без новостей и работа за пределами Белого дома

Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о жизни после ухода с должности, отсутствии желания искать новую работу и своем напряженном графике.

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