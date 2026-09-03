Реформа лицензирования телекома грозит оставить 27 регионов без провайдеров

Пять ассоциаций телекоммуникационной отрасли провели пресс-конференцию «Реформа телеком-отрасли: что ждет российский рынок связи», на которой объединились против готовящейся Минцифры лицензионной реформы рынка телеком-операторов.
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