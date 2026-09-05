Результаты тендерного предложения Tetragon Financial Group

Инвестиционная компания Tetragon Financial Group Limited 4 сентября 2026 года подвела окончательные итоги тендерного предложения по выкупу собственных неголосующих акций, организованного по схеме модифицированного голландского аукциона.
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