Иван-чай. Цветки и листья иван-чая оказывают выраженное противоопухолевое действие, что подтверждено научными исследованиями.

Экстракты листьев этого растения обладают противовоспалительным, антиоксидантным, антимикробным и обволакивающим полезными свойствами, кроме того, иван-чай кипрей узколистный обладает антипролиферативным действием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии