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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марко обеспечит Ферстаппену разрыв с «Ред Булл», если Макс захочет (BBC)

Контракт гонщика Макса Ферстаппена с «Ред Булл», рассчитанный до конца 2028 года, завязан на присутствии в компании советника Гельмута Марко.

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