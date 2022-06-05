ВСУ за сутки потеряли 36 человек, восемь военнослужащих сдались в плен

За прошедшие сутки ВСУ потеряли 36 человек личного состава, 8 военнослужащих сложили оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию Луганской Народной Республики.
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