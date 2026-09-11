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Axios: в США разрабатывают защиту от вышедшего из-под контроля ИИ

Axios: в США разрабатывают защиту от вышедшего из-под контроля ИИ

Американские компании работают над созданием многоуровневой системы экстренной защиты от вышедших из-под контроля алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

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