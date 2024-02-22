На Алтае подросток получил шесть лет колонии за убийство

17-летний парень до смерти избил односельчанина за оскорбление матери В Алтайском крае 17-летний житель Зонального района получил шесть лет колонии за убийство односельчанина, сообщили в региональном Следкоме.
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