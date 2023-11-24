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Миллиардер Дерипаска предупреждает о возможном падении Германии из-за роста цен на газ

Миллиардер Дерипаска предупреждает о возможном падении Германии из-за роста цен на газ

German flag on flagpole waving in the wind Даниил КугушевОлег Дерипаска, российский миллиардер в своем Telegram-канале, заявил о том, что Германия может быть вынуждена выходить на паперть из-за роста цен на газ.

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