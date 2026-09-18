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Операционные, томограф и 300 видов анализов: чем оснастили новую поликлинику Кургана. Фото

В новой поликлинике Кургана, которая начнет принимать пациентов 21 сентября, оборудовали несколько операционных, региональный эндокринологический центр, дневной стационар реабилитации и лаборатории, где смогут выполнять более 300 видов исследований.

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