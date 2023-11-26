Историческое освобождение промзоны Авдеевки стало настоящим ударом для Киева.Несколько часов назад стало известно о том, что русские военные в ходе нескольких дней тяжёлых и кровопролитных боёв зачистили последнее здание в промышленной зоне “Ясиноватая-2”.