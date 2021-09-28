Юлия-Мама, приезжай пожалуйста, забери Кирюшу. Свете совсем плохо. Совсем плохо. Я не хочу, чтобы он видел, как она мучается... -Мама, приезжай пожалуйста, забери Кирюшу. Свете совсем плохо. Совсем плохо. Я не хочу, чтобы он видел, как она мучается.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ТучакПосле гибели моей сестры ее бывший муж поступил также, выгнал молодую жену, которая поставила ему ультиматум: или я, или ребенок. И вырастил за 20 лет отличного парня.Альбина КолесниковаЗамечательная история и молодец Олег ребенок дороже тех женщин попутчиц они никогда не станут хорошими матерями чужим детям у них отсутствует инстинкт материнства.ЕБЕлена Бресловая вообще в принципе не понимаю тех, кто ставит подобные условия:"или я, или котенок; или я, или собака" это говорит о законченной эгоистической позиции партнера с такими рвать надо сразу и без всякой жалости. Молодец Олег! А Ольга... ну что ж, думаю, бумеранг обязательно настигнет эту эгоистичную особу...Narvalroz Евгений"Тебе надо научиться глушить в себе острую боль пока она не ослабеет и не станет тупой. Как я это делаю, и как любой мужик."Комментировать
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