День многодетной семьи в ЯНАО будет отмечаться в третье воскресенье сентября

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО установили дату празднования Дня многодетной семьи в округе. Чествовать северян с тремя и более детьми будут каждый год в третье воскресенье сентября, сообщил спикер парламента Сергей Ямкин.
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