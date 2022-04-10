Роналду завершит сезон без трофеев

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завершит нынешний сезон без трофеев. Это стало известно после того, как манкунианцы утратили шансы на чемпионство в АПЛ, уступив в субботу «Эвертону» (0:1).
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