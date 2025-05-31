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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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👶 Важное изменение в программе материнского капитала

👶 Важное изменение в программе материнского капитала ⚡️Хорошие новости: Сроки рассмотрения заявлений на использование материнского капитала сокращены вдвое! Что изменилось: • Ранее рассмотрение занимало 10 рабочих дней • Теперь срок сокращен до 5 рабочих дней На что можно направить маткапитал: • Улучшение жилищных условий • Образование детей • Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет при низких доходах семьи • Единовременная выплата остатка (если сумма не превышает 10 000 рублей) • Товары и услуги для детей-инвалидов • Накопительная пенсия родителя ❗️Важно: Ускорение процесса рассмотрения заявлений поможет семьям быстрее получить положенную государственную поддержку.

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