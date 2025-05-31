👶 Важное изменение в программе материнского капитала ⚡️Хорошие новости: Сроки рассмотрения заявлений на использование материнского капитала сокращены вдвое! Что изменилось: • Ранее рассмотрение занимало 10 рабочих дней • Теперь срок сокращен до 5 рабочих дней На что можно направить маткапитал: • Улучшение жилищных условий • Образование детей • Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет при низких доходах семьи • Единовременная выплата остатка (если сумма не превышает 10 000 рублей) • Товары и услуги для детей-инвалидов • Накопительная пенсия родителя ❗️Важно: Ускорение процесса рассмотрения заявлений поможет семьям быстрее получить положенную государственную поддержку.