Минобороны России реализует цифровую трансформацию для удержания военного превосходства

Минобороны России приступило к реализации утвержденной концепции цифровой трансформации Вооружённых сил с целью обеспечения военного и военно-технического превосходства в современных и прогнозируемых вооружённых конфликтах за счёт использования цифровых технологий и искусственного интеллекта.