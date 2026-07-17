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Регионы России

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Минобороны России реализует цифровую трансформацию для удержания военного превосходства

Минобороны России реализует цифровую трансформацию для удержания военного превосходства

Минобороны России приступило к реализации утвержденной концепции цифровой трансформации Вооружённых сил с целью обеспечения военного и военно-технического превосходства в современных и прогнозируемых вооружённых конфликтах за счёт использования цифровых технологий и искусственного интеллекта.

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