Объявлена дата релиза гонки Test Drive Unlimited Solar Crown После нескольких переносов ре...

Объявлена дата релиза гонки Test Drive Unlimited Solar CrownПосле нескольких переносов релиза и тестов компания Nacon наконец анонсировала точную дату выпуска гоночной игры с открытым миром Test Drive Unlimited Solar Crown.
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