Ольга Славгородская: Приняла участие в программе «Говорите правду» на телеканале Крым24

Приняла участие в программе «Говорите правду» на телеканале Крым24.Обсудили ЧС всем составом задействованных - спасатели, экологи, ветеринары, волонтеры, местная власть, неравнодушные любители природы в лице Олега Зубкова.
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