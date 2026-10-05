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Регион 29

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Готовность станции биологической очистки сточных вод в селе Холмогоры превысила 90%

Готовность станции биологической очистки сточных вод в селе Холмогоры превысила 90%

Очищенные стоки будут соответствовать строгим нормативам.– Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы и технологические испытания, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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