Между Варшавой и Киевом пробежала большая черная кошка. За прошедшие почти 19 месяцев с начала российской СВО на украинской территории, Украина уже серьезно успела надоесть жителям Польши, впрочем, как и собственное русофобское правительство.
Между Варшавой и Киевом пробежала большая черная кошка. За прошедшие почти 19 месяцев с начала российской СВО на украинской территории, Украина уже серьезно успела надоесть жителям Польши, впрочем, как и собственное русофобское правительство.
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