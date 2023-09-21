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Поляки выставили «счет» украинцам за помощь на 23 млрд. долларов

Поляки выставили «счет» украинцам за помощь на 23 млрд. долларов

Между Варшавой и Киевом пробежала большая черная кошка. За прошедшие почти 19 месяцев с начала российской СВО на украинской территории, Украина уже серьезно успела надоесть жителям Польши, впрочем, как и собственное русофобское правительство.

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Комментарии
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Tania Еременко
Гы-гы-гы.))))
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Все это мелочь и не серьезно.
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16 час.
Виктор Горшков
При капитализме никогда не было друзей,а только бизнес.
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15 час.

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