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В гостях у Дустума

В гостях у Дустума

Большая экскурсия по дворцу маршала Дустума.Афганский полководец явно жил на широкую ногу, пока обстоятельства не вынудили его бежать из Афганистана.

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