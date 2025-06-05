В Хрущево Тульской области на мосту появился провал

Жители села Хрущево под Тулой сообщили об огромном провале в покрытии местного моста. По сообщениям очевидцев, мост перекрыли - водителям приходится искать пути объезда, что создает трудности при движении.
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