Композитор Дранга и GigaChat представили оперу Чайковского «Мандрагора»

Премьера мистической оперы «Мандрагора» состоится на Новой сцене Мариинского театра 19 июня. Работу над произведением по идее Сергея Рачинского и Петра Чайковского завершили заслуженный артист России Пётр Дранга и нейросетевая модель GigaChat от Сбера.