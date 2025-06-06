Композитор Дранга и GigaChat представили оперу Чайковского «Мандрагора»

Премьера мистической оперы «Мандрагора» состоится на Новой сцене Мариинского театра 19 июня. Работу над произведением по идее Сергея Рачинского и Петра Чайковского завершили заслуженный артист России Пётр Дранга и нейросетевая модель GigaChat от Сбера.
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