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Metro новости

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Елизавета Шакира: "Моя героиня больше не хочет быть просто пассивной женой"

Елизавета Шакира: "Моя героиня больше не хочет быть просто пассивной женой"

Пятый сезон полюбившегося зрителям "Мажора" переносит действие на юг. Бывший полицейский Игорь Соколовский (Павел Прилучный) вместе с друзьями создаёт в Сочи подпольное агентство добрых дел "Честные люди", которое противостоит мошенникам и помогает клиентам решить самые запутанные инеоднозначные жизненные ситуации.

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