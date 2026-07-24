Елизавета Шакира: "Моя героиня больше не хочет быть просто пассивной женой"

Пятый сезон полюбившегося зрителям "Мажора" переносит действие на юг. Бывший полицейский Игорь Соколовский (Павел Прилучный) вместе с друзьями создаёт в Сочи подпольное агентство добрых дел "Честные люди", которое противостоит мошенникам и помогает клиентам решить самые запутанные инеоднозначные жизненные ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии