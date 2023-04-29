29 апреля в Архангельской области похолодает

В субботу в областном центре — облачно с прояснениями.Ночью небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), в восточной половине области без существенных осадков; днем дождь, местами сильный (в северных и северо-восточных районах с мокрым снегом).
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