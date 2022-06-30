Замсекретаря Совбеза РФ: Заморозка российских валютных резервов - одна из величайших краж в истории

В Совбезе России прокомментировали ситуацию с замороженными Западом российскими активами. Напомним, что в феврале коллективный Запад во главе с США принял решение о заморозке российских валютных резервов на общую сумму около 300 млрд долларов.
В Совбезе России прокомментировали ситуацию с замороженными Западом российскими активами. Напомним, что в феврале коллективный Запад во главе с США принял решение о заморозке российских валютных резервов на общую сумму около 300 млрд долларов.
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