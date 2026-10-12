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Царьград

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Лукашенко поздравил космонавта Новицкого с 55-летием

Лукашенко поздравил космонавта Новицкого с 55-летием

Александр Лукашенко 12 октября направил поздравление с 55-летием летчику-космонавту и Герою России Олегу Новицкому, отметив его вклад в покорение космоса и укрепление связей между Беларусью и Россией.

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